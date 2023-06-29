قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، إن عدد الأشخاص المتضررين من النزاع في السودان مستمر في الزيادة، مشيرًا إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخل السودان منذ 15 أبريل الماضي؛ بينهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم.



وأضاف في بيان، مساء الخميس، أن ما يزيد على 560 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة؛ معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان.



ولفت إلى وصول المنظمات الإنسانية، خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 2.8 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وقدمت الغذاء وخدمات الصحة والمياه والحماية.



وأوضح أن انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية، بما في ذلك عدم وجود تأشيرات دخول للمنظمات غير الحكومية الدولية، فضلاً عن الهجمات على المباني والمستودعات الإنسانية، لا تزال تعرقل قدرة المكتب على إيصال المساعدات بأمان.



وأشار إلى مواجهة صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان.



وأعلن مقتل 13 عاملًا في المجال الإنساني وإصابة عدد أكبر منذ اندلاع الأزمة في أبريل الماضي، ذاكرا أن بعضهم في عداد المفقودين.



وألمح إلى تعرض 43 مستودعًا للمساعدات الإنسانية للنهب، مما يزيد من صعوبة استئناف عمليات الإغاثة وتوسيع نطاقها.



وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مواصلة تسهيل حركة إمدادات الإغاثة من بورتسودان وعبر خطوط الصراع.



وأعلن عن تسليم 480 شاحنة تحمل حوالي 19 ألفًا و700 طن من المساعدات إلى ولايات الجزيرة والخرطوم والقضارف وكسلا وسنار والولاية الشمالية ونهر النيل والنيل الأزرق، في الفترة ما بين نهاية مايو ونهاية يونيو.