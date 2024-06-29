«وادى دجلة» تطلق مرحلة جديدة من مشروع مورانو السخنة تضم 400 وحدة سياحية

• 8 مليارات جنيه إجمالى استثمارات المشروع وتسليم ٣٥٪ من الوحدات

أعلنت شركة وادى دجلة للتنمية العقارية عن إطلاق Floating Islands وهى المنطقة الأخيرة U6 من المرحلة الثالثة لمشروع مورانو العين السخنة، وتبلغ إجمالى قيمة استثماراته أكثر من 8 مليارات جنيه. وتتضمن Floating Islands 400 وحدة عقارية سياحية فاخرة، تتنوع ما بين الشاليهات، البنت هاوس، والدوبلكس، بمساحات تتراوح بين 75 و260 مترا مربعا، وبقيمة استثمارات وصلت إلى 1.3 مليار جنيه، وتم تسليم 35% من المشروع حتى الآن.

وقال دكتور ريمون عهدى المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى التى تم تسليمها بالكامل، ويسكن بها بالفعل أكثر من 600 أسرة، ومرحلة ثانية بدأ التسليم بها فى عام 2023 حيث تم تسليم ما يقرب من 100 وحدة حتى الآن، وقبل عام تم إطلاق المرحلة الثالثة Waterside بوحدات تتراوح بين 115 و260 مترا مربعا، ومن المتوقع البدء فى الأعمال الإنشائية بها فى الربع الأخير من العام الحالى.

وأضاف أن الشركة افتتحت المبيعات فى المرحلة الأخيرة Floating Islands بتصميم حديث مستمد من الطبيعة الفريدة لمشروع مورانو وإطلالته المميزة على البحر الأحمر بثالث أطول شاطئ رملى بالعين السخنة بنحو 800 م مستفيدة من التنوع فى نماذج الوحدات وعناصر الموقع الجذابة. وبذلك حققت الشركة إجمالى مبيعات فى العين السخنة 5 مليارات جنيه فى أقل من 12 شهرا منذ استئناف البيع بالمشروع، مما يضع الشركة فى مكانتها التى حافظت عليها منذ نشأتها الأولى كالمطور الأكثر مبيعًا فى العين السخنة بحصة سوقية تزيد عن 20% من مبيعات العين السخنة فى العام الماضى.

ونوه عهدى عن مستقبل الاستثمار العقارى السياحى على أنه يبدو واعدًا، خاصة مع توجه العديد من الحكومات إلى تعزيز القطاع السياحى وجذب المزيد من السياح، وتطوير البنية التحتية السياحية. ومع تزايد الطلب على وجهات السفر الفاخرة والتجارب السياحية المميزة، فإن العقارات السياحية تظل خيارًا استثماريًا محببًا للكثيرين، مما يعزز استدامة العوائد وتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية فى المستقبل. وهذا ما أكدته الدراسات التى توقعت أن يصل حجم سوق العقارات السكنية فى مصر من 18.04 مليار دولار أمريكى عام 2023 إلى 30.34 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028).

كما أكد على أن وادى دجلة من أقدم وأكبر المطورين العقاريين فى منطقة السخنة من خلال 6 مشروعات ساحلية ذات عائد استثمارى قوى، منها مشروع مورانو السخنة الذى يحتل موقعا متميزا يطل على البحر الأحمر مباشرة، بشاطئ مميز بطول طريق الزعفرانة، ويُعتبر أحد أقرب المشروعات الساحلية لقلب العاصمة. وتبلغ مساحته الإجمالية 470 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة.