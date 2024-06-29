محمود عاشور: عدنا 20 عاما للخلف بسبب خبراء التحكيم الأجانب

أعرب الحكم الدولي محمود عاشور، عن استيائه الشديد من منظومة التحكيم المصري تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا.
وقال محمود عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "ابتعدت عن التحكيم في الدوري منذ شهر فبراير بتعليمات من بيريرا".
وأضاف: "جمال علام "حب يخلص من الموضوع" وساعدني في التحكيم بالدوري السعودي من أجل تجهيزي لأولمبياد باريس".
وأوضح: "الأجانب لم يضيفوا شيئًا، بيريرا "خلص على التحكيم المصري" وعدنا للخلف 20 عاما في وجوده ومن قبله كلاتنبرج".
وواصل: "التحكيم المصري بحاجة إلى وقت طويل من أجل استعادة مستواه، كان لدينا مجموعة من الحكام نالت احترام الجميع على رأسهم أمين عمر ومحمود البنا".
وأنهى: "تلقيت مكالمة من مجدي رزق عضو لجنة الحكام وأبلغني بأن بيريرا يرغب في منحي بعض المباريات".