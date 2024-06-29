 محمود عاشور: عدنا 20 عاما للخلف بسبب خبراء التحكيم الأجانب - بوابة الشروق
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محمود عاشور: عدنا 20 عاما للخلف بسبب خبراء التحكيم الأجانب

محمد جلال
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 12:10 م

أعرب الحكم الدولي محمود عاشور، عن استيائه الشديد من منظومة التحكيم المصري تحت قيادة البرتغالي فيتور بيريرا.

وقال محمود عاشور في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "ابتعدت عن التحكيم في الدوري منذ شهر فبراير بتعليمات من بيريرا".

وأضاف: "جمال علام "حب يخلص من الموضوع" وساعدني في التحكيم بالدوري السعودي من أجل تجهيزي لأولمبياد باريس".

وأوضح: "الأجانب لم يضيفوا شيئًا، بيريرا "خلص على التحكيم المصري" وعدنا للخلف 20 عاما في وجوده ومن قبله كلاتنبرج".

وواصل: "التحكيم المصري بحاجة إلى وقت طويل من أجل استعادة مستواه، كان لدينا مجموعة من الحكام نالت احترام الجميع على رأسهم أمين عمر ومحمود البنا".

وأنهى: "تلقيت مكالمة من مجدي رزق عضو لجنة الحكام وأبلغني بأن بيريرا يرغب في منحي بعض المباريات".


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