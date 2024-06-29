البنتاجون يعلن تفكيك رصيف ميناء غزة مجددا بسبب ظروف جوية سيئة

أعلنت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» سابرينا سينج، الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أزالت الرصيف المؤقت الراسي قبالة ساحل قطاع غزة، لمنع حدوث أضرار هيكلية، وسط ظروف جوية غير مواتية.

وقالت سينج خلال مؤتمر صحفي: «الآن، ونظرا لحالة ارتفاع البحر المتوقعة في نهاية هذا الأسبوع، قامت القيادة المركزية بإزالة الرصيف المؤقت من موقعه الراسي في غزة، وسوف تسحبه إلى أشدود بإسرائيل»، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضافت أن نقل الرصيف مؤقتا سيساعد في منع أي أضرار هيكلية محتملة، قد تنجم عن أعالي البحار.

وبدأ الجيش الأمريكي تشغيل الرصيف في 17 مايو الماضي، لكنه تعرّض منذ ذلك الحين لسلسلة من الأعطال الفنية والإصلاحات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في مارس، أنه أمر بإنشاء الرصيف لزيادة إيصال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع المحاصر بعد أن دمرته الحرب، وفق وصفه.