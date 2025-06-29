الكرملين: لا يمكن دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالعنف

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن حزمة العقوبات الثامنة عشرة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على موسكو لن تنهي الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال بيسكوف، للتلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأحد، إن "المنطق والحجج المنطقية وحدها هي القادرة على دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف بيسكوف، أنه "من المستحيل دفع روسيا بأي شكل من أشكال الضغط أو العنف".

وأعرب بيسكوف عن اقتناعه بأن حزمة العقوبات الجديدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضها سيتم تبنيها في نهاية المطاف على الرغم من معارضة سلوفاكيا، لكنه أضاف أنه كلما كانت الإجراءات العقابية أشد، كلما كان رد الفعل أقوى.

وأضاف بيسكوف أن العقوبات "سلاح ذو حدين".

وكثيرا ما تزعم موسكو أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيعاني أكثر من العقوبات.

وفشل اعتماد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الثامنة عشرة في البداية بسبب مقاومة سلوفاكيا الجمعة الماضي. وتم تأجيل التصويت الجديد إلى أجل غير مسمى.

وقال بيسكوف إن روسيا تعتبر العقوبات غير قانونية.

وأضاف بيسكوف أنه "من الواضح أننا اكتسبنا بعض المقاومة وتعلمنا بالفعل كيفية الحد من تأثيرات هذه الحزم بعد نحو أربع سنوات".

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي في المقام الأول الاقتصاد الروسي، وتهدف إلى حرمان البلاد من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.