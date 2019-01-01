ضبط 125 كيلوجراما من عاج وحيد القرن في مطار هانوي بفيتنام

تمكن ضباط الجمارك في فيتنام من ضبط 55 قرنا لحيوان وحيد القرن يبلغ وزنها 125 كيلوجراما، كانت مخبأة داخل تماثيل من الجبس في مطار نوي باي بالعاصمة هانوي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "فييتنام نيوز" عن مسؤولين في الجمارك الفيتنامية قولهم إن القرون تم نقلها في 14 شحنة منفصلة تم تسجيلها على أنها مستثناة من عمليات التفتيش الجمركي، لكن المسؤولين المرتابين قرروا التحقق منها على أي حال.

وحطمت السلطات التماثيل المصنوعة من الجبس ليتم اكتشاف القرون بداخلها، وفقا للتقرير.

ولم تسفر عملية الضبط عن أية اعتقالات لأنه لا يمكن تتبع إلى من تعود تلك الشحنات.

يذكر أن فيتنام تعتبر واحدة من أكبر مستهلكي عاج وحيد القرن في العالم، حيث يعتقد البعض أن لها خصائص طبية ومثيرة للشهوة الجنسية.

وكانت الشرطة في هانوي قد اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي ثلاثة رجال بعد اكتشاف سبع جثث لنمور أثناء نقلها في هانوي.