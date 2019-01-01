مسؤول محلي: مقتل ثلاثة في إطلاق نار بمهرجان غذائي بولاية كاليفورنيا

صرح ديون براكو، عضو المجلس المحلي بمدينة جيلروي، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا مساء الأحد جراء إطلاق نار في مهرجان الثوم بكاليفورنيا.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 12 شخصًا آخرين أصيبوا بجروح خلال احتفال الثوم بجلوري، الاحتفال الذي يجرى على مدار ثلاثة أيام كل عام، مضيفًا أنه استقى معلوماته من الشرطة لكن الأرقام مازالت أولية .

وقالت متحدثة باسم مركز سانتا كلارا فالي الطبي إن 5 أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنها رفضت الإدلاء بأية تفاصيل تتعلق بحالة الجرحى.

وأكدت الشرطة في كاليفورنيا في وقت سابق أنها استجابت لبلاغات إطلاق النار في مهرجان للثوم بالولاية مساء الأحد، والذي تضمن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وجاء في تغريدة للشرطة المحلية عبر صفحتها على موقع تويتر: "قلوب قسم شرطة مدينة جيلوري والمجتمع بأسره تنفطر لأجل ضحايا إطلاق النار اليوم في مهرجان الثوم. والأحداث لا تزال تشهد نشاطا".

وأظهرت مشاهد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأشخاص وهم يفرون من مطلق النار، في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن هناك أكثر من مطلق للنار.

وأكد مكتب سان فرانسيسكو التابع لمكتب الولايات المتحدة للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أنه يستجيب لإطلاق النار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر: "قوات تنفيذ القانون في موقع إطلاق النار في جيلوري، بكاليفورنيا. التقارير تشير إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار بعد، برجاء توخي الحذر والبقاء في مكان آمن!".