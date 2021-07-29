المصرف المركزي الإماراتي يبقي سعر الأساس عند 15 نقطة

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إبقاء "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 15 نقطة أساس، اعتباراً من اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم، أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي تحديد سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ15 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد أمس الأربعاء.

ووفق الوكالة، قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وأشارت إلى أنه ‎سيتم ربط سعر الأساس، الذي يحدد الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اعتباراً من اليوم.

يأتي ذلك بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستبدال الأسعار المطبقة على سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة وسعر الفائدة على الاحتياطيات الإلزامية بسعر موحد اعتباراً من اليوم، مع العلم أن سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة هو الذي كان يحدد سعر الأساس للمصرف المركزي سابقاً.