في أول لقاء حصري لهما عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، يحل اللاعب سيف عيسي واللاعبة هداية ملاك ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، فب حلقة الجمعة الموافق 30 يوليو، ضمن حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة CBC، في تمام الساعة 9 مساءً.

وتأتي استضافة اللاعبان للاحتفال بهما على خليفة الأداء المميز وتحقيق ميداليتين برونزيتين، حيث حققت اللاعبة هداية ملاك، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم، بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.

وتُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو، بعد فوزه على اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة 12-4.