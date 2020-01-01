 تسجيل 60 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين - بوابة الشروق
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تسجيل 60 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسى للصين

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 10:40 ص
قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 60 إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19 ، منها 21 في قانسو.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 390 شخصا حاملين للفيروس بدون أعراض في 12 منطقة على مستوى الأقاليم يوم الخميس.

وقالت اللجنة إن 151 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 222 ألفا و 319 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.

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