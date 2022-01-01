وزير خارجية لبنان: تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

عبر وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح له اليوم قبل يومين من الزيارة المرتقبة للسفير أموس هوكشتين، الوسيط الأمريكي في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود.

وأوضح بو حبيب أنه لم يسبق أن كان هناك تفاؤلا بالقدر الموجود اليوم، وذلك في إشارة إلى تقدم المفاوضات بين الجانبين بعد توتر كبير خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ هوكشتين زيارة إلى لبنان حاملا فيها الرد الإسرائيلي على الرسالة التي حملها من لبنان خلال زيارته في الرابع عشر من شهر يونيو الماضي.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد قدم في منتصف يونيو الماضي ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق وأن طرحه هوكشتين حول ترسيم الحدود البحرية، حيث أكدت الرئاسة اللبنانية أن هوكشتين سينقل الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي ثم يعود إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي.