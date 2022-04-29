ماكرون يطلب من بن سلمان مساعدة أوروبا في الاستغناء عن نفط روسيا

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساعدة أوروبا في الاستغناء عن النفط والغاز من روسيا، وذلك خلال مأدية عشاء أقيمت بقصر الإليزيه أمس الخميس، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأكد بيان نشره مكتب ماكرون اليوم بشكل كبير على التنسيق بين الدولتين، وقال إن ماكرون "شدد على أهمية استمرار التنسيق مع السعودية لتنويع مصادر إمدادات الطاقة للدول الأوروبية".

وتبحث الدول الأوروبية، منذ بدء روسيا لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، عن بدائل للنفط والغاز من روسيا، وتواصل ماكرون مع قادة دول منتجة للنفط لتسهم في ذلك، وقد استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد في باريس مؤخرا، كما تحدث مع نظيره الإيراني عبر الهاتف.

وقال مسؤول في مكتب ماكرون قبل الاجتماع إن الرئيس يعتزم تطرق إلى توقعاته بشأن نتائج اجتماع مقبل مع الدول المصدرة للنفط (أوبك) وأوصى المجموعة بزيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض الأسعار، لكنه لا يتوقع أي إعلان، أو التزامات على الفور.