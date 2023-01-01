رحلة بحرية للمشاركين في معسكر يلا كامب بمدينة دهب

نظمت اللجنة المنظمة لمعسكر يلا كامب "Yalla Camp"، الذي انطلقت فعالياته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، رحلة بحرية بمدينة دهب للمشاركين في المعسكر.



وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جار تنفيذ فعاليات اليوم الثاني للمعسكر الذي يشارك فيه 70 شابا وفتاة، وتنظمه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، بقيادة الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.



وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات اليوم، أن فعاليات المعسكر مستمرة خلال الفترة من 27 حتى 31 يوليو الجاري بمدينتي دهب وسانت كاترين، وجار تنفيذ البرنامج الخاص بالمعسكر بمدينة دهب، ثم الانتقال لتنفيذ باقي البرنامج بمدينة سانت كاترين.



وأشار، إلى أن برنامج المعسكر بمدينة دهب يتضمن ألعاب "الكروس فيت، وألعاب رياضية وترفيهية" بالتعاون مع اتحاد الألعاب الترفيهية، إضافة إلى برنامج سياحي بالمدينة، وجولات حرة، وزيارة جبل الطويلات، والبلوهول، وحفلات سمر بمحمية اللاجون، ورحلة بحرية.