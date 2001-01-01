 العراق: توقف المنظومة الكهربائية تماما بسبب حريق في البصرة - بوابة الشروق
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العراق: توقف المنظومة الكهربائية تماما بسبب حريق في البصرة

(د ب أ)
نشر في: السبت 29 يوليه 2023 - 5:21 م | آخر تحديث: السبت 29 يوليه 2023 - 5:21 م

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، تعرض المنظومة الكهربائية، اليوم السبت، في الساعة (الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة) لانطفاء تام، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الحادث أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

ووفق البيان، جاري العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

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