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واصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي توهجه مع الفريق ببصمته البارزة في الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1/4 بلقاء مؤجل من الجولة 19 لبطولة الدوري، اليوم الإثنين.

فاز أبو علي بجائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق الجائزة في المباراتين السابقتين أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز.

وسجل المهاجم الفلسطيني هدفين في شباك سيراميكا كليوباترا، قبل أن يصنع الهدف الرابع لعمر كمال عبد الواحد بعد ثوان قليلة من نزوله بديلا.

ورفع وسام أبو علي رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي الدوري متساويا مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز.