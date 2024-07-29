الخطوط الجوية الأردنية تعلق رحلاتها إلى بيروت اليوم وغدا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وقالت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنها ستلغي رحلتي اليوم وغدا، وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة، مع استمرار التقييم فيما يتعلق برحلات غد.

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان ردا على اتهامها حزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل بصاروخ مساء أول أمس السبت، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا. ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤئوليته عن الحادثة.