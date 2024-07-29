استقر جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به الفريق الأبيض مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين، على استاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 19 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد السيد أو سيف جعفر- ناصر ماهر.

الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - مهاب ياسر.