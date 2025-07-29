اليونيفيل ترحّب بأدانة المحكمة العسكرية بلبنان 6 متهمين بقتل أحد جنودها

رحّبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفيل"، في بيان اليوم الثلاثاء، بأدنة المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، ليل أمس الإثنين، ستة أفراد متهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في ديسمبر 2022.

وقال بيان اليونيفيل: "أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد".

وأضاف البيان: "ترحّب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة."

وأشارت إلى أنه "منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية".

وتقدّمت اليونيفيل "بأحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا".

يذكر أن الجندي الأيرلندي في "اليونيفيل" روني، البالغ من العمر 24 عاماً كان قد قتل في الرابع عشر من ديسمبر 2022 في حادث وقع في منطقة العاقبية خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" جنوب لبنان.

وأصدر القضاء اللبناني، في حزيران 2023، قراراً اتهامياً بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء.