يعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، القائمة صباح اليوم، استعدادا لمباراتى السعودية الوديتين خلال المعسكر الذى سيقام بالقاهرة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى ١٠ من نفس الشهر، فى إطار خطة إعداد المنتخب الأولمبى لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى تنظمها مصر فى الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، وتعد فى الوقت نفسه المؤهلة للدورة الأولمبية بطوكيو 2020.



ومن المقرر أن يصل المنتخب السعودى إلى القاهرة يوم 5 سبتمبر بكامل صفوفه بعد أن تأهل لنهائيات قارة آسيا المؤهلة للدورة الأولمبية طوكيو 2020.



جاء قرار شوقى غريب بتقديم موعد معسكر المنتخب 24 ساعة ليبدأ فى الأول من سبتمبر، لرغبته فى الاستفادة بأكبر وقت ممكن من الأجندة الدولية للفيفا، وإضفاء الانسجام على جميع اللاعبين قبل غمار المباريات والمشاركات، ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب مساء الثلاثاء المقبل، ويبدأ الفريق تدريباته صباح اليوم التالى استعدادا لمواجهتى السعودية الوديتين.



ولن تشهد اختيارات الجهاز الفنى، ضم عناصر جديدة والتى كانت متواجدة فى المعسكر الأخير الذى أقيم فى يونيو الماضى وتخلله مباراتان وديتان أمام منتخب أوزباكستان، باستثناء عودة طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون بعد شفائه من الإصابة وكذلك عمر مرموش المحترف فى نادى فولفوسبورج الألمانى.



بينما يتحدد موقف محمد محمود لاعب الأهلى على التقرير الطبى الذى يتلقاه الجهاز الفنى من نظيره بالأهلى حول موقف اللاعب، بعد أن تعافى من إصابة الرباط الصليبى، وبدأ التدريبات بالكرة مع الفريق الأحمر خلال الأيام الماضية.



بينما تأكد غياب كريم نيدفيد لاعب الأهلى ويوسف الجوهرى لاعب المقاولون وكريم العراقى لاعب المصرى بسبب عدم اكتمال شفائهم.



من جهته، أبدى شوقى غريب، سعادته بمشاركة صلاح محسن ومصطفى محمد وتألقهما مع الأهلى والزمالك فى بداية الموسم.



وأكد غريب: «أن مشاركة الثنائى مكسب لهم ومعهما أحمد ياسر ريان لاعب الجونة لأنهم من قوام المنتخب الأولمبى الأساسى».