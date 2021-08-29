في الوقت الذي تقترب فيه الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك من وضع مولودها الثاني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خرجت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ أنهار وتحريرها من سجون الاحتلال حتى تضع مولودها.

وقال شقيقها إن سلطات الاحتلال تمنع أفراد العائلة من زيارتها.

وبعثت انهار رسالة مكتوبة ومؤثرة لعائلتها، يوم الخميس الماضي، مع اقتراب ولادتها داخل الأسر، تشكو فيها آلام وتتحدث عن مخاوفها من الولادة في ظروف غير طبيعية وغير إنسانية.

وانتشر هاشتاج "أنقذوا أنهار الديك" على موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، في الوطن العربي، لدعمها ومساندتها في الحصول على حقها لولادة مستحقة خارج الأسر وفي ظروف إنسانية.

اعتقلت قوات الاحتلال أنهار الديك، 25 عاما، في مارس الماضي، بزعم محاولتها طعن مستوطنين إسرائيليين في قرية كفر نعمة في رام الله، لتقبع حالياً داخل سجن دامون، مع أسيرات أخريات بلغ عددهن 40، بينهن 11 أماً.

يأتي ذلك مع عدم تجاوب سلطات الاحتلال مع فكرة إطلاق سراحها، حيث يقول أخيها انها تعرّضت لـ 7 جلسات محاكمة وفي كل مرة كان يتم تأجيل محاكمتها، معبرا: "نحن ممنوعون كعائلة من زيارتها في سجنها"، بحسب قناة الميادين.

من جانبه، قال رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر إن منظمة الصليب الأحمر هي الوحيدة التي يسمح لها بزيارتها والاطمئنان على صحتها، مؤكّداً أنها ليست أول أم حامل تدخل سجون الاحتلال ولن تكون الأخيرة.

وأشار في حديثه لموقع قناة الميادين إلى أن إدارة السجن قالت إن ولادتها ستكون قيصرية وهي تخضع اليوم تحت إشراف أطباء إسرائيليين.