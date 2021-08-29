إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم السبت، بإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وذكرت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة قرب موقع "ملكة" العسكري، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفلسطينيين المشاركين في فعالية احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وأشارت الوكالة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.