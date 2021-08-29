 الاتحاد الإفريقي يؤكد مجددا سعيه لتعزيز السلام في منطقة القرن الإفريقي - بوابة الشروق
الأحد 29 أغسطس 2021 7:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على التصوير الدرامي والسينمائي في الشوارع؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الإفريقي يؤكد مجددا سعيه لتعزيز السلام في منطقة القرن الإفريقي

الاتحاد الإفريقى
الاتحاد الإفريقى
أ ش أ
نشر في: الأحد 29 أغسطس 2021 - 5:56 م | آخر تحديث: الأحد 29 أغسطس 2021 - 5:56 م

أكد الاتحاد الإفريقي مجددا، سعيه لتأمين جهود السلام والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي، والتي تشهد أزمات مُعقدة.

وشدد الاتحاد - في بيان - على أنه سيكثف اتصالاته مع جميع الجهات السياسية الفاعلة وأصحاب المصلحة المعنيين في منطقة القرن الأفريقي، لتعزيز المثل العليا للوحدة الأفريقية والتكامل والتعاون الإقليمي.

يذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، رشح أولوسيجون أوباسانجو الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، كممثله الأعلى لمنطقة القرن الإفريقي، فيما قاد أوباسانجو بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات العامة في أثيوبيا خلال شهر يونيو المنصرم.

وشهد الشهر الجاري مباحثات معمقة بين مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي، والمبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقى جيفرى فيلتمان، لتعزيز مجالات التعاون المشترك، كما شهد يوليو الماضي، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد مع أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة وتعزيز قدرات اللاعبين الإقليميين للإسهام في تحقيق الاستقرار والأمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك