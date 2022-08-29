حكاية احتلال البريطانيين لواشنطن وحرق مقر الرئيس الذي هرب وزوجته

وفي صيف ذلك العام، سار المحاربون القدامى تحت قيادة الحاكم العام الكندي جورج بريفوست جنوبا على طول شواطئ بحيرة شامبلين إلى نيويورك لكنهم عادوا إلى كندا بعد أن هزم توماس ماكدونو سربا بريطانيا تحت قيادة الكابتن جورج داوني في معركة خليج بلاتسبرغ في نيويورك في 11 سبتمبر من عام 1814.

لكن كانت الغارات البريطانية في خليج تشيسابيك بقيادة الأدميرال ألكسندر كوكرين أكثر نجاحا، وقد استولى الجنرال البريطاني روبرت روس على واشنطن في أواخر أغسطس وأحرق المباني الحكومية بما في ذلك مبنى الكابيتول الأمريكي والقصر التنفيذي (المعروف الآن باسم البيت الأبيض).

وحاول قيصر روسيا منذ بداية الحرب التوسط بين الجانبين. وبعد انتهاء الحرب في أوروبا بدأت المحادثات في غينت (في بلجيكا الحديثة) في أغسطس من عام 1814 بين الطرفين لإنهاء الحرب في أمريكا الشمالية أيضا.

ووقع الطرفان معاهدة في 24 ديسمبر من عام 1814 استنادا إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب، ولم تحل معاهدة غنت القضايا التي تسببت في اندلاع الأعمال العدائية، ولكن في ذلك الوقت كانت بريطانيا مستنزفة من الحرب في أوروبا، واعتبرت حكومة الولايات المتحدة عدم خسارتها بديلا مقبولا للنصر. ومع ذلك، أصبح العديد من الأمريكيين مقتنعين بأنهم انتصروا في تلك الحرب.

ولأن العالم لم يكن قد توصل بعد لاختراع التلغراف لم تعرف الأطراف المتحاربة في أمريكا الشمالية بالصلح الذي تم التوصل إليه في أوروبا إلا بعد 3 أسابيع، وقبل أن يصلها الخبر هاجمت القوات البريطانية بقيادة إدوارد باكينهام نيو أورليانز في 8 يناير من عام 1815 حيث هزمها جيش أندرو جاكسون وهو حدث ساهم في تعزيز فكرة انتصار الولايات المتحدة.

وأخفى التصديق بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي على معاهدة غنت، والاحتفالات التي تلت ذلك، حقيقة أن الولايات المتحدة لم تحقق أهدافها من تلك الحرب.

يذكر أنه على الرغم من أن الرئيس ماديسون وزوجته تمكنا من العودة إلى واشنطن بعد ثلاثة 3 أيام فقط عندما غادرتها القوات البريطانية، إلا أنهما لم يعيشا مرة أخرى في البيت الأبيض.