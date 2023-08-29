عقد ورشة حرفتك مهنتك دعما للحرف اليدوية والتراثية بشباب كفر الشيخ

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمركز شباب شنو، بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة"، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وذكر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ورش العمل تقدم للشباب دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة وتأتي ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بمراكز الشباب.

تضمنت الورشة تدريب الفتيات والشباب على تصميم منتجات الجلود، قدمتها الدكتورة داليا المداح الأستاذ بكليه التربيه النوعية بكفرالشيخ، بإشراف الاستاذه نجوى صلاح وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤل أندية الفتاة بالمديرية و فريق عمل المركز.