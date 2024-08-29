المحارب الثالث عشر: عندما أنصفت هوليوود الشخصية العربية المسلمة

لكنْ، رغم تناسي الفيلم لفترة طويلة من قِبل غالبية الجماهير، إلا أن جمهور المسلمين من عشاق السينما وجدوا فيه ضالتهم – وهي التجسيد الإيجابي للبطل المسلم على شاشة السينما من هوليوود التي تواجه انتقادات متواترة فيما يتعلق بالصورة السلبية التي غالبا ما تعرضها عن المسلمين والثقافة الإسلامية.

وغير خافٍ أنه حتى اليوم، يتعذر على الباحث أن يعثر على فيلم من هوليوود يصوّر بطلا مسلما صورة إيجابية أو حتى أقلّ سوءا من الصورة السائدة.

وثمة استثناءات تثبت هذه القاعدة، ومن ذلك فيلم "علي" الذي يصوّر السيرة الذاتية للملاكم الأسطوري محمد علي كلاي، وفيلم :مالكولم إكس"، علاوة على بضعة أفلام أخرى متواضعة الإنتاج -تجري في عكس التيار السائد- من أمثال "تريتور" و "بيغ سيك".

لكن أياً من تلك الأفلام، لم يُخصّص له ذلك الكَمّ الهائل من الموارد، مثلما حدث مع فيلم المحارب الثالث عشر، ما جعل فشله نقديا وجماهيريا لافتا للأنظار.

يقول أصلان: "قضيت 20 عاما أحاول صناعة أفلام وعروض تليفزيونية تضع شخصيات إسلامية في الواجهة. وأعتقد أن فيلم المحارب الثالث عشر قد أضرّ بالموقف، لما لقي من فشل ذريع فيما يتعلق بشبّاك التذاكر، على نحو يجعل صانعي الأفلام في هوليوود يفكرون مرّتين في إنتاج أعمال أبطالُها شخصيات مسلمة".

ويضيف أصلان: "ولم يكد يمر وقت طويل على صدور فيلم المحارب الثالث عشر (1999) حتى جاءت أحداث سبتمبر 2001 فوضعت هوليوود في عِداء ضد صورة الشخصية المسلمة".

الرحلة من الرواية إلى شاشة السينما

بعد مرور 25 عاما، يحتاج فيلم المحارب الثالث عشر إلى إعادة تقييم، لا سيما على ضوء إسهامه في تجسيد الشخصية المسلمة على الشاشة، في وقت لا تزال فيه هذه الخطوة (أن يكون بطل الفيلم مسلما) غير مألوفة.

يقول أصلان: "كان مايكل كرايتون يفكّر في عمل إبداعي يصوّر ملحمة بيوولف بطريقة تناسب المشاهد العصري، وفي أثناء ذلك عثر كرايتون على مخطوطة لأحمد بن فضلان والتي تعدّ أوّل وصف يقوم به شخص أجنبي لثقافة شعوب الفايكنغ – وقد استولت هذه المخطوطة على إعجاب كرايتون الذي قرّر بدوره أن يجعل ابن فضلان هذا بطلاً لروايته المنشودة".

وارين لويس، أستاذ مساعد في كتابة السيناريو بجامعة فوليرتون بكاليفورنيا، وهو أيضا أحد الذين قاموا بكتابة سيناريو فيلم المحارب الثالث عشر.

يقول لويس إنه لم يكن هناك شك، لدى معالجة الرواية سينمائيا، أن العقيدة الإسلامية لشخصية البطل ستكون عنصرا أساسيا في العمل.

ويرى لويس أن القائمين على العمل قصدوا أن يقدموا شخصية أحمد بن فضلان على شاشة السينما بطريقة تختلف كثيرا عما كان متواتراً من تقديم صورة الشخصية المسلمة في إطار هزلي.

وليس من المستغرب، إذن، أن يحظى الفيلم باستحسان جمهور المسلمين من محبي السينما، وقد جسّد أنطونيو بانديراس شخصية أحمد بن فضلان في جو من الوقار، رغم أن الشخصية كانت في غير موطنها الأصلي وبين شعوب غريبة هي شعوب الفايكنغ، ولم يكن ذلك مثارا للسخرية من الشخصية كما كان معتادا من قبل على الشاشة، وإنما مثّل فرصة سانحة لإلقاء الضوء على مناقب البطل المسلم وشجاعته.

وحتى عندما سخر أفراد الفايكنغ من حجم جواده، أبهرهم ابن فضلان برشاقته في امتطاء صهوة هذا الجواد، وعندما أسلموه سيفا ثقيلا، سوّى منه سيفا آخر معقوفاً وأظهر براعة في استخدامه.

وكان قد قيل لأحمد بن فضلان "إن عليه أن يكون أقوى، فماذا فعل؟ لقد أصبح أذكى" بحسب وارين لويس، الذي يضيف: "هل تعلم أن عبارة ‘كُن أقوى’ أصبحت شعارا يتردد فيما بين أفراد وحدة عسكرية خاصة في الجيش الأمريكي؟ حتى أنها نُقشت على شارات، وبهذا فقد وجد المعنى صدىً لدى كثير من الناس".

ويمضي لويس قائلا إن هناك مشهدا آخر، عندما تساءل زعيم الفايكنغ عمّا إذا كان باستطاعة أحمد بن فضلان أن يكتب، في إشارة إلى أُميّة معظم العرب على نحو ما درج في هوليوود، وقد اختار ابن فضلان أن يكتب بالعربية جُملة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله"، في لفتة مثيرة قلّما نراها في فيلم هوليوودي من دون أن تشوبها الشُبهات.

كيف ردّ الفيلم الاعتبار للشرق؟