مقتل 7 جنود نيجيريين وإصابة 12 آخرين في هجوم إرهابي على موقع عسكري

قُتل سبعة جنود من النيجر على الأقل، وأصيب 12 آخرون في أعقاب هجوم إرهابي نفذه مسلحون على موقع لقوات الدفاع والأمن النيجرية بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الجيش النيجري، في بيان أمس الأربعاء، أن مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح هاجمت موقعًا للحرس الوطني النيجري في بلونجونجا بالقرب من سميرة.

وأضاف أن وصول تعزيزات برية من القوات النيجرية إلى موقع الهجوم أسهم في إلحاق أضرار إضافية العدو.

ووفق التقديرات التي أعلنها الجيش فقد تم القضاء على ما لا يقل عن خمسين إرهابياً وحجز كمية كبيرة من المواد التي كانت بحوزتهم.

يذكر أن الهجوم وقع في مقاطعة تيرا بمنطقة تيلابيري القريبة من حدود بوركينا فاسو التي تشهد هجمات إرهابية منذ عدة سنوات.