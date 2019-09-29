كوريا الجنوبية وبريطانيا تدشنان قناة اتصال لتعزيز الحوار قبل البريكست

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن سول وبريطانيا سوف تدشنان قناة اتصال عالية المستوى هذا الأسبوع لمناقشة تداعيات خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن الدولتين سوف تناقشان من خلال القناة مجموعة من القضايا تتراوح ما بين التعاون الاقتصادي الثنائي وتمويل التغير المناخي وقطاع الطاقة.

ويشار إلى أن هذه القناة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخذاها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر كانون أول/اكتوبر المقبل.

وكانت الدولتان قد وقعتا الشهر الماضي اتفاقية تجارة حرة ثنائية للمساعدة في استمرارية علاقتهما التجارية والاقتصادية حتى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت هناك مخاوف في سول من أن المصدرين الكوريين الجنوبيين ربما لن يستمروا في التمتع بمميزات اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين سول والاتحاد الأوروبي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل لترتيبات ما بعد الخروج من الاتحاد مع بريطانيا.

ويشار إلى أن الصادرات الكورية الجنوبية لبريطانيا بلغت 36ر6 مليار دولار عام 2018، بانخفاض بنسبة 21% مقارنة بعام 2017، في حين بلغت الواردات 8ر6 مليار دولار.