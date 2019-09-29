24 ساعة راحة سلبية للاعبي المقاصة استعدادا للزمالك

منح أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي مصر المقاصة، جميع اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الاثنين، بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك ومصر المقاصة، يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مصر المقاصة، قد خاض مباراة ودية أمام فرق عرب الرمل، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى.