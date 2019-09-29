الشرطة السعودية تكشف تفاصيل مقتل حارس الملك سلمان

أعلن المتحدث باسم شرطة مكة، تفاصيل مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان مساء أمس السبت.

وذكر المتحدث -بحسب صحيفة عكاظ السعودية-، أن اللواء الفغم كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يُدعى/ ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تَطَوّر النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي)؛ فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء عبدالعزيز الفغم مما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية.

وأضاف أنه "عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تَحَصّن بداخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضًا الاستسلام؛ الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيّد خطره".

وأسفر الحادث عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم (رحمه الله) بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبدالعزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجوديْن بالمنزل.

كما أصيب خمسة من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قِبَل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في هذه القضية.