 عادل إمام يتحدى ابنه لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 6:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

عادل إمام يتحدى ابنه لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 6:37 م
شارك الفنان عادل إمام في تحدي "24 ساعة محلي" ضمن مبادرة "حب المحلي"، والتي تهدف لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.

ونشر الزعيم صورة له من أحد أفلامه وهو يأكل ويشرب، في إشارة إلى أنه يستخدم أدوات مصرية الصنع، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق على الصور: "كل ده جزء من تحدي 24 ساعة محلّي من ضمن مبادرة "حبا لمحلي" من فيسبوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشاريع الصغيرة، خصوصًا خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمر بيها".

وقال: "أرشح رامي إمام، إنه يقوم بتحدّي الـ24 ساعة محلّي، وهو التحدي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة 24 ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها".


View this post on Instagram

كلّ ده جزء من تحدي#٢٤ساعة_محلّي من ضمن مبادرة #حِب_المحلّي من فيسبوك لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاّك المشاريع الصغيرة خصوصاً خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمرّ بيها. أرشّح Rami Imam إنه يقوم/ بتحدّي الـ٢٤ ساعة محلّي وهو التحدّي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة ٢٤ ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها. لو كنت من أصحاب الأعمال الصغيرة وحابب تعرف معلومات أكتر عن المبادرة دي زور: https://www.facebook.com/business/boost/events #حب_المحلي @facebook

A post shared by Adel Emam (@adelemam) on


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك