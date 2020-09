عادل إمام يتحدى ابنه لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

View this post on Instagram

كلّ ده جزء من تحدي#٢٤ساعة_محلّي من ضمن مبادرة #حِب_المحلّي من فيسبوك لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاّك المشاريع الصغيرة خصوصاً خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمرّ بيها. أرشّح Rami Imam إنه يقوم/ بتحدّي الـ٢٤ ساعة محلّي وهو التحدّي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة ٢٤ ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها. لو كنت من أصحاب الأعمال الصغيرة وحابب تعرف معلومات أكتر عن المبادرة دي زور: https://www.facebook.com/business/boost/events #حب_المحلي @facebook