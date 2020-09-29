عادل إمام يتحدى ابنه لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة

شارك الفنان عادل إمام في تحدي "24 ساعة محلي" ضمن مبادرة "حب المحلي"، والتي تهدف لتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.



ونشر الزعيم صورة له من أحد أفلامه وهو يأكل ويشرب، في إشارة إلى أنه يستخدم أدوات مصرية الصنع، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.



وعلق على الصور: "كل ده جزء من تحدي 24 ساعة محلّي من ضمن مبادرة "حبا لمحلي" من فيسبوك، لدعم أصحابنا وأهلنا من ملاك المشاريع الصغيرة، خصوصًا خلال الأوقات اللّي كلّنا بنمر بيها".



وقال: "أرشح رامي إمام، إنه يقوم بتحدّي الـ24 ساعة محلّي، وهو التحدي اللّي يعتمد على إنك تستهلك منتجات محلّية لمدة 24 ساعة وتدعم الأعمال الصغيرة اللّي بتحبّها وتفتخر فيها".





