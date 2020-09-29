الصين تعارض تطوير البنية التحتية في المنطقة الحدودية مع الهند

أعلن مسؤول صيني اليوم الثلاثاء، معارضة بلاده لتطوير البنية التحتية من أجل أغراض عسكرية في المنطقة الحدودية مع الهند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، قوله في إفادة يومية ببكين اليوم الثلاثاء: "نعارض القيام بتطوير للبنية التحتية للأغراض العسكرية في المنطقة الحدودية".

وأضاف أنه لا يجب على أي من الجانبين الانخراط في أي أنشطة على طول حدودهما المتنازع عليها، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع.

وكانت الهند والصين تعهدتا في وقت سابق من سبتمبر الجاري، بنزع فتيل التوتر على طول حدودهما المتنازع عليها بمنطقة الهيمالايا، بعد أن التقى وزيرا خارجية البلدين في العاشر من الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ مايو الماضي، عندما بدأت الأزمة بينهما.

واتفق وزيرا خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار ونظيره الصيني، وانج يي على أن "الوضع الحالي" في المنطقة الحدودية ليس لصالح الجانبين، طبقا لبيان مشترك بعد اجتماع على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأضاف الوزيران أن الدولتين "يتعين أن تلتزما بالاتفاقيات واللوائح الحالية الخاصة بالشؤون الحدودية والحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وتجنب أي عمليات ربما تؤدي إلى تصعيد الوضع".