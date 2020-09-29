برنامج الغذاء العالمي: الفيضانات تغرق جنوب السودان والوضع الإنساني سيئ

قال ماثيو هولينجورث المدير القطرى لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، إن الفيضانات غير المسبوقة أغرقت جميع أنحاء جنوب السودان بما يشمل قرى بأكملها ومنازل وأراض زراعية، بالإضافة إلى سبل العيش في 36 مقاطعة بالبلاد.

وأشار المسئول الأممي -فى مؤتمر صحفى عبر الانترنت مع الصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة بجنيف اليوم الثلاثاء- إلى أن الوضع الإنساني في جنوب السودان سيئ ويتدهور في الوقت الذي تأثر بأضرار الفيضانات أكثر من 700 الف شخص.

ونوه إلى أن ولاية جونجلي كانت الأكثر تضررا فبلغ عدد المتضررين من الفيضانات ما يصل إلى 230 ألف شخص والذين تعرضوا لحوادث الفيضانات أكثر من مرة، كما نزح حوالي 85 ألف شخص، وتعرضت المحاصيل الزراعية للتضرر كما تعطلت التجارة.

وقال إن أزمة الفيضانات فى جنوب السودان تأتي على رأس حالة الأمن الغذائي القاتمة في جونجلي حيث يعاني أكثر من 1.4 مليون شخص من الجوع الحاد والشديد بالاضافة الى أكثر من 300 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وحذر من أن هذه الظروف الصعبة سوف تزداد سوءا ما لم يتم توفير مساعدة إنسانية كافية.

ودعا هولينجورث المجتمع الدولى إلى توفير تمويل بقية 58 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة المنقذة للحياة للتخفيف من الجوع وسوء التغذية للاشهر الستة القادمة.