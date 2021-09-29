الرئيس الصيني يدعو إلى تحسين الأمن الحيوي وإدارة المختبرات

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج أهمية تعزيز الأمن الحيوي المحلي مع استمرار البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.



ونقل التليفزيون المركزي الصيني ووكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن الرئيس شي قوله في تصريحات خلال جلسة للمكتب السياسي للحزب الحاكم اليوم الأربعاء إنه يتعين على الصين تحسين الأنظمة القانونية المرتبطة بالأمن الحيوي. وأفاد التقرير بأنه يجب على الصين أيضا أن تعمل على تعزيز إدارة المختبرات الحيوية المحلية وتحسين الابتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية.



كما يتعين على الصين أيضا أن تشارك بنشاط في الإدارة العالمية للأمن الحيوي والعمل مع المجتمع العالمي لمواجهة التحديات ذات الصلة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير.



كما تواجه الصين حاليا إصابات عنقودية بفيروس كورونا في مدينة هاربين شمال شرق البلاد وفي إقليم فوجيان في الجنوب الشرقي، بعد اكتشاف الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان.