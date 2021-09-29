 لقطة لم نشاهدها من قبل.. تصرف ميسي ضد السيتي يثير دهشة الجميع - بوابة الشروق
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لقطة لم نشاهدها من قبل.. تصرف ميسي ضد السيتي يثير دهشة الجميع

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 12:04 ص

أثارت لقطة لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، اندهاش الجميع وأصبحت حديث الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجلس ميسي نائما خلف حائط الصد في ضربة حرة لمانشستر سيتي بالشوط الثاني من المباراة، وهو الأمر الذي جعل الجميع يتساءل كيف لميسي بأن يظهر بهذا الشكل؟

وعلقت الجماهير بعدة تعليقات ساخرة على هذه اللقطة التي انتشرت صورها بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نهاية اللقاء.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بانتصار سان جيرمان على السيتي بهدفين دون رد.


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