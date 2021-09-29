 الكهرباء: الربط بين الدول يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.. ونجاحاتنا محط أنظار العالم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكهرباء: الربط بين الدول يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا.. ونجاحاتنا محط أنظار العالم

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:34 ص
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ نجاحات مصر في قطاع الكهرباء أصبحت محط أنظار العالم أجمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، صباح الأربعاء، أنّ مصر مهتمة بالربط الكهربائي مع العديد من الدول، باعتبار ذلك يحقق عائدًا اقتصاديًّا كبيرًا من خلال تصدير الطاقة للدول.

وأوضح أنّ الربط بين الدول يكون بعد التأكد من قوة الشبكة في الدولة التي يتم الربط معها، وهو ما يحقّق استقرارًا في الشبكات، كما يبعث برسائل طمأنة بأن الشبكة القومية أصبحت قوية.

وذكر أنّه يمكن الاستفادة من تبادل الطاقة، ضاربًا المثل بمشروع الربط بين مصر والسعودية، إذ يعتمد على التبادل، بمعنى أن مصر تعطي المملكة طاقة في وقت الذروة الخاصة بها، والعكس أيضًا.

وأضاف أنّ هذا الأمر يقلل بشكل كبير من الاستثمارات المطلوبة لبناء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء، التي يحتاج تنفيذها أموال ضخمة للغاية.

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