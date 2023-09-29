هيراكليس يعرقل انطلاقة ألكمار المثالية ويتعادل معه بالدوري الهولندي

عرقل فريق هيراكليس ألميلو انطلاقة مضيفه ألكمار المثالية في بطولة الدوري الهولندي هذا الموسم، بعدما تعادل معه 1 / 1، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة للمسابقة.

وبقي ألكمار، الذي فقد أول نقطتين في مشواره بالبطولة خلال الموسم الحالي بعد فوزه في لقاءاته الخمسة الأولى، بالمركز الثاني برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف أيندهوفن (المتصدر).

في المقابل، أصبح هيراكليس، الذي حقق تعادله الثاني في البطولة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وبادر ألكمار بالتسجيل عن طريق اليوناني فانجيليس بافليديس في الدقيقة 13، غير أن المغربي أنس أواهيم منح التعادل لهيراكليس في الدقيقة 53.

وحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليحصل كل منهما على نقطة .