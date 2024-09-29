حزب الله: قصفنا معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ «فادي 1»

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، قصف معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏.

وذكر بيان للحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد 29-09-2024 معسكر أوفيك ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏".

واغتالت إسرائيل، الجمعة، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارات عنيفة استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت الغارات أيضا عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني.