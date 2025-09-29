 إخلاء السفينة التي تعرضت لهجوم في خليج عدن وإصابة اثنين من أفراد طاقمها - بوابة الشروق
الإثنين 29 سبتمبر 2025 9:03 م القاهرة
إخلاء السفينة التي تعرضت لهجوم في خليج عدن وإصابة اثنين من أفراد طاقمها

دبي - (أ ب)
نشر في: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 29 سبتمبر 2025 - 8:47 م

قال مسئولون، إن هجوما صاروخيا شنه الحوثيون في اليمن أشعل النار في سفينة في خليج عدن اليوم الاثنين، مما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة بينما قام الطاقم بإخلاء السفينة المتضررة.

ووصف مالك سفينة الشحن "منيرفاجراشت" التي ترفع العلم الهولندي الأضرار التي لحقت بالسفينة بأنها "كبيرة". واشتعلت النيران في السفينة جراء الهجوم. وقالت شركة سبليثوف التي تملك السفينة إنه تم إجلاء طاقم السفينة بواسطة مروحية.

وأوضح الجيش الفرنسي، أن "الحوثيين شنوا الهجوم. إلا أن الإعلان عن المسئولية عن الهجمات قد يستغرق منهم ساعات أو أيام".


