انطلاق ماراثون الخير للجري بشرم الشيخ بمشاركة 257 متسابقا

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، فعاليات "ماراثون الخير" للمشي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 257 متسابقًا من مختلف الجنسيات، ضمن مبادرة "Giving for Good" الداعمة لحملة "100 مليون صحة".

وأوضح خالد زكي، مدير عام أحد الفنادق المنظمة للفعالية، أن الماراثون انطلق بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة شرم الشيخ، وامتدت مسافته من الفندق إلى مسجد السلام لمسافة 3 كيلومترات، بمشاركة عدد كبير من السائحين والنزلاء.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية وفرت أعلى مستويات التأمين للماراثون، مما ساهم في نجاح الفعالية وسط أجواء من التنظيم والبهجة.

وأكد خالد زكي أن الماراثون يهدف إلى تشجيع السياحة وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية عالمية، مضيفًا أنه في ختام الفعالية تم توزيع الجوائز على الفائزين والمتسابقين المتميزين، وسط حالة من الحماس والتشجيع.