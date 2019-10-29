أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يعلم أن تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشجع للقلعة الحمراء.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الحدث اليوم" صباح اليوم الثلاثاء: "نريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب وأتمنى الشفاء له في رحلة علاجه".

وأضاف: "أؤكد أنه لا يوجد أي مشكلة بين وبين محمود الخطيب، لكن هناك لجان إلكترونية تتحدث باسمه وتوجه السباب لي هاتفيا، وهذا لن يصب في صالح مصر، لكني أعرف أخذ حقي بالقانون".

وأكمل: "أعرف أن تركي آل الشيخ أهلاوي وصديق مقرب لمحمود الخطيب، لكن يجب أن يعرف الجماهير أنه كان يدعم الزمالك ماديا حين كانت علاقته مع الخطيب على أكمل وجه".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "كان تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي حين تحمّل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي تسخر منه بعض الجماهير حاليًا بشكل غير لائق".

وفي سياق متصل، أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين في تلفزيونية، بعد اجتماعه مع مرتضى منصور، لإنهاء الأزمة القائمة بين الصحفيين ورئيس القلعة البيضاء، أن هناك مفاجأة سيعلن عنها رئيس الزمالك تجاه محمود الخطيب لإنهاء الأزمة.