مشردون يشتبكون مع الشرطة قرب العاصمة الأرجنتينية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الشرطة الأرجنتينية والمشردين الذين يحتلون أراض خاصة، حيث تم الإبلاغ عن إصابة العديد من الأشخاص واعتقال ما يقرب من 40 شخصاً.



وتم إرسال نحو 4 آلاف شرطي لطرد المشردين من تلك الأراضي، حيث أقامت نحو 1400 أسرة أكواخًا في جيرنيكا بالقرب من بوينس آير.



وألقى المشردون الحجارة على الشرطة، التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، حسبما ذكرت محطة "تي إن".



وتمكنت الشرطة من طرد المشردين في نهاية الأمر من الأرض التي تبلغ مساحتها نحو 100 هكتار، وكانت محتلة من يوليو الماضي.