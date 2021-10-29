مقتدى الصدر يعلن عن إغلاق مقرات سرايا السلام في عدد من المدن العراقية

أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن غلق كافة مقرات "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري بإستثناء خمسة مدن خلال 15 يوما.



وقال الصدر في بيان صحفي "كخطوة أولى أعلن عن غلق كافة مقرات سرايا السلام وعودتهم أفرادا في التيار الصدري عدا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين وسامراء وبغداد".



وسرايا السلام هو تنظيم مسلح تابع للتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، ويمثل بعض الألوية في تشكيلات قوات الحشد الشعبي، وتم تشكيله بعد سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى وأجزاء واسعة من البلاد، وكان له دور في عمليات تحرير الأراضي العراقية من قبضة التنظيم.