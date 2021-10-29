 الحكومة النيبالية توصى بتعيين سفراء لنيبال فى الهند وبريطانيا والولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة النيبالية توصى بتعيين سفراء لنيبال فى الهند وبريطانيا والولايات المتحدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 9:58 ص

 صرح وزير الاعلام النيبالى " جيانيندرا كاركى " بأن مجلس الوزراء أوصى خلال اجتماعه اليوم بتعيين سفراء لنيبال فى كل من الهند وبريطانيا والولايات المتحدة .
وقال وزير الاعلام النيبالى فى تصريحات صحفية إن مجلس الوزراء أوصى بتعيين شانكار شارما سفيرا لنيبال لدى الهند ، وبتعيين جيان تشاندرا أتشاريا سفيرا لدى بريطانيا ، وبتعيين شريذار خاترى سفيرا لدى الولايات المتحدة .
وأضاف وزير الاعلام أنه سيتم عقد جلسة استماع برلمانية خلال الشهر القادم بشأن هؤلاء السفراء الجدد الموصى بتعيينهم .
ولفت الوزير إلى أن الحكومة النيبالية التى تم تشكيلها مؤخرا برئاسة شير بهادور ديوبا كانت قد قررت فى وقت سابق استدعاء كافة السفراء الذين عينتهم الحكومة السابقة .
ومما يذكر أن عدد البعثات الدبلوماسية النيبالية فى الخارج يبلغ 33 بعثة ، وانه فى الوقت الذى كان يشغل فيه عشرة دبلوماسيين محترفين مناصب سفراء فى 10 بعثات مختلفة ، فإن المناصب فى البعثات الثلاث والعشرين الباقية كان يتم شغلها وفقا لتعيينات سياسية .


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