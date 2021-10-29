الشرطة الألمانية تسجل دخول حوالي 4900 مهاجر خلال الشهر الجاري عبر طريق بيلاروس

سجلت الشرطة الألمانية خلال الأسابيع الأربعة الأول من شهر أكتوبر الجاري دخول 4889 مهاجرا إلى الأراضي الألمانية بصورة غير مصرح بها عبر الحدود مع بيلاروس وبولندا.



كان هذا العدد أكثر من ضعف ما كان عليه الحال في سبتمبر الماضي.



وأعلنت الشرطة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ألمانيا عبر طريق بيلاروس خلال العام كله بحوالي 7300.



كانت الشرطة الألمانية تعرضت على الحدود مع بولندا لضغوط كبيرة منذ أغسطس الماضي بسبب المهاجرين.



وقالت الشرطة: "لا توجد حاليا مؤشرات تدل على تحسن الوضع".



وكان حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أعلن في الربيع الماضي أنه لن يمنع المهاجرين من التوجه إلى الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد ضد بلاده.



ويتهمه الاتحاد الأوروبي بتهريب أشخاص من مناطق الأزمات.



استجابت كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا بزيادة قوات أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروس.



ومع ذلك يصل آلاف المهاجرين إلى ألمانيا.