حزب «زانو بي إف» في زيمبابوي يرشح منانجاجوا للانتخابات الرئاسية 2023

اختار المؤتمر العام لحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية (زانو-بي إف) المنعقد حاليا، الرئيس إيمرسون منانجاجوا، كمرشح وحيد للحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مما يمنحه تفويضا جديدا في قيادة الحزب.



وأفادت صحيفة "نيو زيمبابوي"، بأن المؤتمر يمثل أيضا الاجتماع الاستراتيجي للحزب الحاكم للاستعداد للانتخابات العامة 2023، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة من "ائتلاف المواطنين من أجل التغيير"، الذي يمثل المعارضة الرئيسية.



ويأتي اختيار منانجاجوا عقب موافقة، وتوصية، من جانب اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الحزب.