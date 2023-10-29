المقاومة تستهدف آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الأمريكية شمال غزة بمسيرة انتحارية

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أفادت قناة «المنار» اللبنانية، التابعة لحزب الله، بأن «كتائب القسام تستهدف تجمعًا لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا، بطائرة الزواري الانتحارية».

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن تصديها لتوغل إسرائيلي شمال غرب بيت لاهيا في غزة.

وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد: «يواصل عناصر القسام تصديهم لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا».

ولفتت إلى أن «العناصر خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، واستهدفوا آليات العدو بقذائف (الياسين 105) الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص».

وأشارت إلى أن «العدو اعترف بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات مع عناصر الكتائب، الذين لا يزالون يسددون ضرباتهم للقوات المعادية».

بدورها، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت آليات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط في الجيش بجروح خطيرة نتيجة انفجار قذيفة هاون في شمال قطاع غزة، الليلة الماضية.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش، في بيان مقتضب، إصابة جندي بجراح متوسطة خلال مواجهة مع المقاومين في شمال قطاع غزة.