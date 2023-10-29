بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة من مستشفى القدس في قطاع غزة، هو مرفق طبي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه. وشوهد في اللقطات، أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين يفترشون الأرض في المستشفى، كونهم يتخذونها ملجئا لهم في ظل الغارات الكثيفة التي يشنها جيش الاحتلال في مختلف أنحاء قطاع غزة.

من داخل مستشفى القدس المهدد بالقصف pic.twitter.com/fY4YznFugV — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) October 29, 2023

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، بأنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من سلطات الاحتلال لإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور، وذلك تمهيدا لقصفه.

وقال إن محيط مستشفى القدس يشهد منذ ساعات الصباح الأولى غارات إسرائيلية متواصلة أدت إلى تدمير مبان مجاورة في نطاق 50 مترا.

وكان جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.