وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان هاتفيا جهود وقف الحرب على غزة

بحث سامح شكري، وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، جهود وقف الحرب على غزة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، مساء الأحد، أكد «الصفدي» أولوية تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ووزير الخارجية المصري #سامح_شكري، خلال اتصال هاتفي أجرياه اليوم في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة إزاء تطورات الأوضاع في #غزة، أولوية تكثيف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية… pic.twitter.com/RkQrhRk2Db — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 29, 2023

كما أجرى «الصفدي»، الأحد، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، في إطار التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الحرب على غزة.

وأكد الصفدي وبن فرحان على أولوية وقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، وضرورة البناء على مشروع القرار الذي قدمه الأردن، وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وشدد الصفدي وآل ثاني على أولوية وقف هذه الحرب وما تنتج من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.