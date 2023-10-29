مسئولة بالصحة العالمية: نتعاون مع مصر لتأمين دخول أكبر عدد ممكن من شاحنات المساعدات لغزة

جددت مديرة البرامج بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة رنا الحجة، الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أهمية ضغط الأطراف المؤثرة على إسرائيل؛ حتى توقف اعتداءاتها على القطاع.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الجزيرة»، مساء الأحد، إن المنظمة على تواصل مع كل الأطراف المعنية، من أجل تأمين معدات طبية لمستشفيات القطاع، ومنع استهداف المنشآت الصحية.

ونوهت أن عناصر المنظمة يعملون في ظروف صعبة للغاية على الأرض، خاصة مع انقطاع الاتصال كليًا أمس بسبب توقف الإنترنت، مشيرة إلى أن «الوضع الصحي كارثي في غزة».

ولفتت إلى «وجود نقص كبير في كل المعدات الطبية والوقود»، مضيفة: «القادم أسوأ إلا في حالة وقف الاعتداء، فوقف إطلاق النار أساسي لتأمين المساعدات للسكان الذين يعانون وضعًا صعبًا وخطيرًا».

وأشارت إلى التعاون مع وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري والفلسطيني؛ لتأمين دخول أكبر عدد ممكن من شاحنات المساعدات، منوهة أن «الإجراءات الأمنية التي يطلبها الجانب الإسرائيلي تجعل دخول المعدات إلى القطاع بطيئًا».

وقالت مصادر رفيعة المستوى، في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، إن مصر تكثف اتصالاتها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية؛ لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت المصادر إلى إجراء اتصالات مصرية مكثفة مع كل الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة.