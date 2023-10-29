كولر: ما هي وظيفة الـ «VAR»؟

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي استياءه الشديد من مستوى التحكيم في مباراة الفريق أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلي خسر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتغاضى الحكم البينيني لويس هونجنانداندي، عن احتساب ركلة جزاء واضحة للنادي الأهلي في نهاية المباراة، بعد دفع من مدافع صن داونز ضد بيرسي تاو.

وقال مارسيل كولر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نستحق ركلة جزاء صحيحة في مباراة اليوم، مرة أخرى نتسائل عن دور "الفار"، ما دور تقنية حكم الفيديو المساعد إذا لم تتدخل في مثل هذه الكرات، ما هي وظيفة "الفار"».

وأضاف: «استقبلنا هدفًا نتيجة الأخطاء مرة أخرى كذلك، عانينا من التمريرات الخاطئة وبعد الأخطاء الأخرى، ولكننا قدمنا مباراة جيدة وخاصة في الشوط الأول».

وتابع: «لا أعلم لماذا لا تذهب الحكام إلى الفار في قارة إفريقيا، الكرة واضحة جدًا بالنسبة لي وكان يجب على الحكم على الأقل أن يذهب ويراجع الكرة، لا أعلم لماذا لا يذهب الحكام لمراجعة الكرات في شاشة تقنية الفار»

وأتم: «لدينا مباراة أخرى في القاهرة وسنعمل بشكل قوي من أجل التعويض والتأهل من ملعبنا في المباراة المقبلة».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض الهزيمة والتأهل للمباراة النهائية.